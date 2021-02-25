انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط دون خسائر بشرية

أسيوط - هيثم البدري

انهار، قبل قليل، منزل قديم مكون من طابقين بقرية علوان بمركز أسيوط دون وقوع خسائر بشرية، وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار منزل بقرية علوان مكون من طابقين.



وبانتقال الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين ملك "عاشور سيد" وأظهرت المعاينة أن المنزل قديم مبني بالطوب اللبن وانهار بالكامل دون وقوع إصابات بشرية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

فى سياق أخر، كان وجه قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، استهدفت مركز شرطة أبوتيج.



وأسفر جهود الحملة عن ضبط (ورشة لإصلاح الأسلحة النارية – 16 بندقية - 5 فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4 خزينة) بحوزة 11 متهما.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وأقر مالك الورشة بإدارتها بقصد إصلاح الأسلحة النارية.