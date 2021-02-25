انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق بسمنود الجديدة فى الغربية اليوم

الغربية - محمد طارق

قال المهندس أشرف الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، إنه سيتم فصل التيار الكهربائى، اليوم الخميس، من محطة محولات سمنود الجديدة، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لضم خلايا جديدة على المحولات.

وأشار رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن المناطق التى سيشملها انقطاع التيار بها خلال تلك المدة الزمنية بمدينة سمنود هى "المنطقة الصناعية، والنحاسين، والمجارى الرئيسية، ومستشفى سمنود العام، شركة النصر للصباغة، وبخطوط الريف قريتى، الراهبين، وميت عساس" والعزب التابعة والمجاورة لهما.