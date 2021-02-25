انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى دمياط الأحد

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لمدة 4 ايام من الأحد 28 فبراير وحتى الأربعاء 3 مارس 2021، حيث تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين " المقيمين على أرض مصر "بالمجان.

هذا وتأتى تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وسيتم التطعيم من خلال الفرق الثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى.