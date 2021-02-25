الوفود المشاركة ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تشيد بجهود التأمين

كتب محمود عبد الراضي

نجح رجال الأمن في تأمين بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 سنة على ستاد القاهرة الدولي بمشاركة العديد من الدول الأفريقية، حيث أشادت الوفود المشاركة بالمستوى العالي للخدمات الأمنية المقدمة من جانب رجال الأفريقية للأمن والحراسة معتبرين أن هذا المستوى يصل إلى العالمية وساهم بشكل كبير في نجاح البطولة.

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على نظيره المغرب بنتيجة 3/0 فى ختام بطولة أفريقيا تحت 21 سنة التى تستضيفها مصر، واستطاع منتخب الطائرة فى مواصلة تصدره حتى نهاية المسابقة التى تقام بدورى من دور واحد بالفوز فى مواجهاته الثلاثة .

ونجح منتخب شباب الفراعنة فى الفوز على كل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 /0 والكاميرون 3 / 1 على التوالى.

وشهدت بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة، فى ظل انتشار فيروس كورونا، وقد قامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يجر التحاليل قبل انطلاق فعاليات البطولة.