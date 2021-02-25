اليوم السابع
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النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بقتل مدير مؤسسة أنا المصرى بالمنيا 4 أيام

الخميس، 25 فبراير 2021 03:50 م
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بقتل مدير مؤسسة أنا المصرى بالمنيا 4 أيام المستشار حماده الصاوي النائب العام-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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أمرت النيابة لعامة، بحبس المتهم بقتل المجني عليه عادل لطفي مدير مؤسسة أنا المصري بمركز المنيا، أثناء تحصيله اشتراكات المؤسسة.

وتلقت النيابة العامة إخطارا من مستشفى المنيا الجامعي يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري بوفاة المجني عليه عادل لطفي إسحاق -مدير مؤسسة أنا المصري بمركز المنيا- مصابًا بجرح طعني في صدره.

 

 ووردت تحريات الشرطة بحدوث مشادَّة بينه وبين آخرين بسبب سداد قسط شهريٍّ للمؤسسة التي يديرها المجني عليه، أسفرت عن طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بسكينٍ مُحدثًا إصابته، وقد أُلقي القبض على المتهم وأَرشد عن السكين المستخدم في الجريمة. 

 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال عددٍ من الشهود الذين حضروا المشادَّة المشار إليها ومنهم زوجةُ المتهم، فأجمعت شهاداتهم على طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بالسكين على إثر الخلاف على سداد القسط الشهري، واستُجوب المتهمُ فأنكر ما نُسِب إليه من اتهام، وقرَّر حيازةَ المجنيِّ عليه سكينًا خلال المشادَّة وسقوطه عليها مما أحدث إصابته.

وأجرت النيابة العامة معاينةً لمسرح الحادث، وندبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية إصابته، وكلفت «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بمعاينة مسرح الجريمة لرفع الآثار المادية العالقة به. وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 


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