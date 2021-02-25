النفط يحوم قرب أعلى مستوى فى 13 شهرا مع تضرر الإنتاج الأمريكى بفعل عاصفة

واصلت أسعار النفط مكاسبها لرابع جلسة على التوالي اليوم الخميس وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا، مدعومة بتأكيد البنك المركزي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، وانخفاض حاد في إنتاج الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل.

ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة إذ بلغ خام برنت 67.49 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 63.67 دولار للبرميل. وينقضي أجل عقود خام برنت لشهر أبريل غدا الجمعة.

وتراجع الدولار الأمريكي بفعل تأكيد من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة، وإن عزز ذلك شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأسواق الأسهم العالمية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن إنتاج الخام الأمريكي انخفض بأكثر من عشرة بالمئة أو ما يعادل مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي بسبب عاصفة شتوية شديدة تجتاح ولاية تكساس.