وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 43626 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس، يذكر أن المغرب كان قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى، وأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 الى 18 عاما وأيضا المسؤولين الإداريين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.



وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت عن بدأ المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة فى إطار توسيع دائرة التلقيح.