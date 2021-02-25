المشدد 5 سنوات لعامل لتعديه بالضرب على طالب لسرقة توك توك بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامه بالتعدي بالضرب على طالب وسرقة التوك توك منه بصان الحجر.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وعلاء سمير، وسكرتارية خالد إسماعيل.
تعود أحداث القضية رقم 324 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة صان الحجر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور المركز، يفيد بلاغا من " عبد المقصود محمد" 17 سنة طالب، مقيم صان، يفيد أثناء قيادته دراجته البخارية توك توك، استوقفه أحد الأشخاص لتوصيله، وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته وسرقة التوك توك منه .
وتمكن ضباط مباحث صان ، من ضبط المتهم ويدعى" محمد ال م " عامل ، وتم إحالته من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
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