المشدد 5 سنوات لعامل لتعديه بالضرب على طالب لسرقة توك توك بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامه بالتعدي بالضرب على طالب وسرقة التوك توك منه بصان الحجر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وعلاء سمير، وسكرتارية خالد إسماعيل .

تعود أحداث القضية رقم 324 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة صان الحجر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور المركز، يفيد بلاغا من " عبد المقصود محمد" 17 سنة طالب، مقيم صان، يفيد أثناء قيادته دراجته البخارية توك توك، استوقفه أحد الأشخاص لتوصيله، وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته وسرقة التوك توك منه .

وتمكن ضباط مباحث صان ، من ضبط المتهم ويدعى" محمد ال م " عامل ، وتم إحالته من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.