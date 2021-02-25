المرصد السورى: انفجار عنيف شمال غرب إدلب تزامنا مع تحلق طيران مسير

كتب أحمد عرفة

أكد المرصد السورى، أن هناك انفجار عنيف شمال غرب إدلب في سوريا تزامنا مع تحلق طيران مسير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق استحوذت المليشيات الإيرانية فى ريف دير الزور على كامل منطقة المزارع، وحولتها إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن المليشيات الموالية لإيران تواصل أعمالها بالاستحواذ على ممتلكات السورييين الذين هجروا من مناطقهم، قبل سنوات، هربًا من الضربات الجوية التى تستهدف تجمعاتهم العسكرية.

وأوضح المرصد، أن قيادة الميليشيات الإيرانية فى ريف دير الزور، استحوذت على كامل منطقة المزارع والتى تبعد عن مركز مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقى مسافة 20 كيلو متر غربى المدينة، حيث تضم 150 مزرعة نخيل وزيتون تعود ملكيتها لأهالى مدينة الميادين وقراها، حيث تم تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها.