اليوم السابع
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المدن الجامعية بجامعة بنها تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية.. صور

الخميس، 25 فبراير 2021 05:28 م
المدن الجامعية بجامعة بنها تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية.. صور تطبيق الإجراءات الإحترازية على الطلاب قبل التسكين بالمدن الجامعية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، عن استقبال الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية بكفر سعد ومشتهر وطوخ وشبرا، والذين تم قبولهم خلال الفصل الدراسي الأول، مع التاكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي قد اتخذتها الجامعة مسبقا منذ بداية جائحة كورونا، وذلك تزامنًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر له مع بداية الأسبوع القادم.

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة المشرف العام علي المدن الجامعية، إنه سوف يتم الإلتزام بنفس الإجراءات المتبعة سابقا، بحد أقصي طالبين في الغرفة طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالي، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم وتجهيز العيادات الطبية مع توافر كافة الأدوية بها.

وخلال استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بطوخ تفقد الدكتور عوض سليمان مدير عام المدن الجامعية، مباني قطاع المدن وذلك للاطمئنان على أحوال الطلاب فى أول يوم لهم عقب العودة والتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة للوقاية من كورونا والإطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب واستعدادهم للامتحانات الفصل الدراسي الأول.

استقبال الطلاب بالمدن الجامعية ببنها

استقبال الطلاب بالمدن الجامعية ببنها

 

تطبيق الإجراءات الوقائية على الطلاب
تطبيق الإجراءات الوقائية على الطلاب

 

تفقد مستلزمات الأدوية بالمدن الجامعية
تفقد مستلزمات الأدوية بالمدن الجامعية

 


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