اليوم السابع
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حال تدهور الوضع الصحي..

العربية: فرنسا لا تستبعد فرض إجراءات مشددة اعتبارا من 6 مارس

الخميس، 25 فبراير 2021 08:13 م
العربية: فرنسا لا تستبعد فرض إجراءات مشددة اعتبارا من 6 مارس كورونا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن فرنسا لا تستبعد فرض إجراءات مشددة اعتبارا من 6 مارس إذا تدهور الوضع الصحي.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الفرنسى، جان كاستكس، إن الحالة الوبائية بسبب فيروس كورونا في فرنسا زادت في الأيام القليلة الماضية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي: السلالة البريطانية من فيروس كورونا تثير مخاوفنا من حدوث انفجار وبائي بسبب سرعة انتشاره.

وتابع: إعادة فرض الحجر الصحي لم تمكننا من السيطرة على الفيروس وهذا الإجراء سيكون آخر الحلول.


كورونا

فرنسا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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