الطيران الحربى يحلق فى سماء العاصمة الأرمينية وسط تصاعد الأزمة السياسية

قالت وسائل إعلام، إن الطيران الحربى الأرمينى يحلق بكثافة فى سماء العاصمة يريفان، وذلك بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس أركان الجيش، وسط تصاعد الأزمة السياسية فى البلاد.
وتقدم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، مسيرة فى العاصمة يريفان وسط حشد كبير من أنصاره، بعد ما أعلن عن وجود محاولة لانقلاب عسكرى.
وأقال نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرمينى، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، قد قال اليوم الخميس، إن إعلانا للقوات المسلحة يطالبه بالاستقالة يصل إلى حد محاولة انقلاب عسكرى، ودعا باشينيان أنصاره إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان.
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