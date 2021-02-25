الطيران الحربى يحلق فى سماء العاصمة الأرمينية وسط تصاعد الأزمة السياسية

كتب سمير حسنى

قالت وسائل إعلام، إن الطيران الحربى الأرمينى يحلق بكثافة فى سماء العاصمة يريفان، وذلك بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس أركان الجيش، وسط تصاعد الأزمة السياسية فى البلاد.

وتقدم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، مسيرة فى العاصمة يريفان وسط حشد كبير من أنصاره، بعد ما أعلن عن وجود محاولة لانقلاب عسكرى.

وأقال نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرمينى، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.