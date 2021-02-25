"الطب الوقائى": لا خطورة من التطعيم ضد شلل الأطفال فى ظل كورونا



وأوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دى أم سى"، أن الدولة المصرية خالية من شلل الأطفال منذ عام 2006، لافتا إلى أن حملة التطعيم ضد شلل الاطفال ستنطلق من يوم الأحد المقبل حتى الأربعاء.



وحسم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، الجدل حول بعض الآراء التى تقول إنه يجب ألا يتم التطعيم ضد شلل الأطفال فى ظل فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا خطورة على الأطفال من تلقى التطعيم ضد شلل الأطفال فى ظل انتشار فيروس كورونا.