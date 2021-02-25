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"الطب الوقائى": لا خطورة من التطعيم ضد شلل الأطفال فى ظل كورونا

الخميس، 25 فبراير 2021 06:44 م
"الطب الوقائى": لا خطورة من التطعيم ضد شلل الأطفال فى ظل كورونا الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
إبراهيم سعيد

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كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، موعد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وأوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دى أم سى"، أن الدولة المصرية خالية من شلل الأطفال منذ عام 2006، لافتا إلى أن حملة التطعيم ضد شلل الاطفال ستنطلق من يوم الأحد المقبل حتى الأربعاء.

وحسم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، الجدل حول بعض الآراء التى تقول إنه يجب ألا يتم التطعيم ضد شلل الأطفال فى ظل فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا خطورة على الأطفال من تلقى التطعيم ضد شلل الأطفال فى ظل انتشار فيروس كورونا.

 


شلل الأطفال

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

حملة تطعيم شلل الأطفال

الطب الوقائي

اليوم السابع بلس

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