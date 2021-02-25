اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الضريبة العقارية على البائع ولا المشترى؟ مصلحة الضرائب تجيب

الخميس، 25 فبراير 2021 11:34 ص
الضريبة العقارية على البائع ولا المشترى؟ مصلحة الضرائب تجيب عقارات
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية هي مبلغ مقطوع على قيمة البيع أو التصرف أو التنازل من شخص طبيعي إلى شخص طبيعى أو شركة، لقطعة أرض أو أي عقار، بواقع 2.5%.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام حداد،  إن البائع أو المتصرف هو المسئول عن الضريبة العقارية، مضيفا: "هذه الضريبة على البائع وليس المشتري، وبالتالي الضريبة تفرض على من استفاد ومن قام بالبيع والشخص الطبيعي فقط".

وذكر أن الشخص الطبيعي هو الذي يمتلك العقار بمفرده دون شراكة، أما إذا كان العقار مملوك لكيان اعتباري، فهنا لا تستحق الضريبة، مضيفًا:" الكومبوندات السكنية معفاه من الضريبة العقارية ولكن بشرط أن تقوم به شركة، يعنى لو" الكومبوند تمتلكه شركة فهنا عملية البيع من الشركة للأفراد لا تخضع للضريبة، بل تخضع للوعاء العام على نشاط  الشركة".

وواصل: "المشترى لا يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، وبالنسبة للأشخاص الذى يشترون وحدات سكنية من شركات لا يدفعون الضريبة".


عقارات

مصلحة الضرائب

الضريبة العقارية

رئيس مصلحة الضرائب

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الاتصالات": إطلاق خدمات الضرائب العقارية بمنصة مصر الرقمية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:43 م

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية.. ويؤكد: يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.. ويسهل على المواطنين طلبات الخدمات الحكومية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:08 م

بروتوكول حكومى لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية بمنصة مصر الرقمية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:01 م

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لعدد 1256 موظفا بالضرائب العقارية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:46 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة