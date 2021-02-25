الضرائب: حريصون على التواصل مع كل أطراف المجتمع الضريبي خاصة المرشدين السياحيين

لمصلحة قامت بعقد بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمرشدين السياحيين وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لحل كافة المشكلات ونشر الوعي الضريبي من خلال عقد سلسلة ندوات توعية ضريبية .

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على التواصل مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وحل مشكلاتهم ونشر الوعي الضريبي لديهم، ومن ثم تهتم المصلحة بمد جسور التواصل مع مختلف الفئات وخاصة المرشدين السياحيين الذين يعدون سفراء للوطن في الداخل، ويساهمون في تحسين الصورة الذهنية للدولة لدى كافة شعوب العالم، مشيرًا إلى أن المصلحة قد قامت بعقد بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمرشدين السياحيين وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لحل كافة المشكلات ونشر الوعي الضريبي من خلال عقد سلسلة ندوات توعية ضريبية ، وتوضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من إلتزامات وفقا للقوانين الضريبية المختلفة .

وأوضح عبد القادر، أن الهدف الرئيسي من مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم وتغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب من مصلحة جباية إلى مصلحة تسعى لتقديم أفضل الخدمات المميكنة للممولين لتشجيع الالتزام الطوعي ، ولقد شهدت المصلحة العديد من محاور التطوير بداية من هندسة وتوحيد الإجراءات الضريبية لكافة أنواع الضرائب وكذلك العمل على محور التشريعات من خلال صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يدعم ذلك التطوير والميكنة والتحول الرقمي ، وكذلك تم العمل على محور تحسين البنية التحتية وتحديث وتطوير أماكن العمل وبالفعل هناك العديد من المباني في محافظات مختلفة قد شهدت هذا التطوير مثل دمياط وبورسعيد والسويس وغيرها ، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري من خلال تدريبه وتطوير المهارات لديه وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الميكنة التي تشهدها المصلحة بالإضافة إلى العمل على وضع هيكل تنظيمي جديد وموحد .

ومن جهته أشاد حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية لنشر الوعي الضريبي لدى المرشدين الساحيين وتذليل العقبات أمامهم وتدريبهم على كيفية التسجيل في المنظومة الإلكترونية وتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بما يتوافق مع التطبيق الصحيح للقانون ، لتشجيعهم على توطيد جسور الثقة بين المرشدين السياحيين ومصلحة الضرائب، لما في ذلك من عوائد إيجابية كبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع نقابة المرشدين السياحيين بعنوان " منظومة الإقرارات الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والإعتباريين، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية "، والتى تأتى ضمن سلسلة ندوات توعية تعقدها المصلحة بالتعاون مع النقابة، وبحضور أشرف الإدفاوى مدير عام المكتب الفنى لقطاع المعلومات، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين، وعدد من أعضاء النقابة.

وقام أشرف الإدفاوى مدير عام المكتب الفنى لقطاع المعلومات بشرح خطوات التسجيل على المنظومة ، قائلًا أن الممول يقوم بالدخول على موقع مصلحه الضرائب المصرية http:/www.incometax.gov.eg ثم يقوم الممول بالدخول على المنظومة من خلال الموقع http://eservice.incometax.gov.eg/etax ثم يقوم باختيار التسجيل كممول واختيار طريقه التسجيل عن طريق إدخال البيانات يدويا من خلال كتابة رقم التسجيل الضريبي الموحد وأسم المستخدم الذي يفترضه النظام وهو (0- رقم التسجيل) ولكن يمكن الممول أن يغيره الى أي إسم أخر ثم يقوم بإدخال كلمه المرور ، بحيث يكون عدد عناصر كلمة المرور 8 عناصر على الاقل وبعد ذلك يقوم باعاده كلمه المرور .

وأوضح الإدفاوى أن الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الإعتباري هو إشتراط الرقم القومي للشخص الطبيعي ، ثم يقوم الممول بإختيار الكيان القانوني سواء كان طبيعي أو إعتباري ويختار ما بين هل انت جهة خصم وتحصيل تحت حساب الضريبه ام لا؟ وهل يمتلك ضريبه قيمه مضافه ام لا وهل لديه سلع جدول ام لا.

وأشار الإدفاوى أنه بعد ذلك يقوم الممول بملء بيانات الممول سواء اختار نفسه كمول او من ينوب عنه وفي حاله اختيار من ينوب عنه، ثم تظهر شاشه لادخال بيانات الوكيل ثم يقوم بادخال بيانات الوكيل مثل اسم الوكيل ورقمه القومي ورقم التوكيل، ثم يقوم الممول بادخال بياناته الاساسية وهي إسم الممول وعنوانه وعنوان المراسله ونوع الجهة هو البريد الالكتروني الخاص به ورقم الموبايل والفاكس ثم يختارنوع الهوية إما رقم قومي أو جواز سفر في حاله إختيار نوع الكيان طبيعي، ثم يضغط على إرسال كود التاكيد فتظهر الرساله (تم إرسال كود التاكيد إلى البريد الالكتروني الخاص بكم).

وقال الإدفاوى أنه بعد ذلك سترسل مصلحه الضرائب رساله إلى البريد الالكتروني الخاص به وسيجد كود تاكيد الايميل لكتابته في كود تاكيد البريد الالكتروني، مضيفًا بعد ذلك يقوم بملء بيانات النشاط من رقم الجهه وهو رقم التسجيل الضريبي الموحد والاسم التجاري وعنوان النشاط وبعد ذلك يضغط على التسجيل، وستظهر له رساله تم التسجيل بنجاح وهذه الرساله تعني اتمام عمليه التسجيل كممول ويمكن بعد ذلك مباشره الدخول باسم المستخدم وكلمه المرور على الحساب الذي تم تسجيله.

وأوضح أنه بعد اتمام عمليه التسجيل كممول سيجد الرساله على البريد الالكتروني الخاص به ويظهر فيها الرقم السري الخاص بالمحاسب وهو الرقم الذي يستخدمه المحاسب القانوني الخاص به للدخول على بيانات اقرار الدخل الخاص بالممول للموافقه على بيناناته، مع الوضع فى الاعتبار ان كود المول هو الرقم السري الخاص بالمحاسب القانوني للممول وفي حاله فقدان الرقم السري الخاص بالمحاسب القانوني يمكن اعاده ارساله من قائمه حسابي.

كما قام أشرف الإدفاوى بشرح كيفية تقديم إقرار ( 101 ) الخاص بالأشخاص الطبيعيين غير المؤيد بمستندات .

وأشار الدكتور محسن الجيار مدير مساعدة المسجلين بالمصلحة أن مصلحة الضرائب المصرية قد قامت بعقد بروتوكول تعاون مع غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، بشأن ضريبة القيمة المضافة والذي بدأ تطبيقه بالفعل في الأول من أكتوبر 2019، حيث تم الاتفاق على أن تتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة، موضحًا أن البروتوكول قد ألزم الشركات بعدم التعامل إلا مع المرشدين السياحيين المرخصين والمسجلين بمصلحة الضرائب ( الضريبة على القيمة المضافة ).

وأكد الدكتور محسن الجيار على ضرورة قيام المرشدين السياحيين بتقديم نموذج 10 إقرار ضريبة القيمة المضافة ، حيث أن خدمة الارشاد السياحي تخضع لضريبة الجدول بسعر 10% باعتبارها خدمات مهنية، كما قام الدكتور الجيار بشرح كيفية السداد الالكتروني وغلق الفترة الضريبية على منظومة الاقرارات الإلكترونية.