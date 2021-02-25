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الصين توافق على لقاحين محليين آخرين للوقاية من كورونا

الخميس، 25 فبراير 2021 04:40 م
الصين توافق على لقاحين محليين آخرين للوقاية من كورونا لقاح كورونا
كتب: أحمد علوى

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قالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية بالصين اليوم الخميس إنها وافقت على الاستخدام العام للقاحين آخرين للوقاية من كوفيد-19، ليصل عدد اللقاحات المنتجة محليا التي تحظى بالموفقة في البلاد إلى أربعة.

اللقاحان الجديدان من إنتاج كانسينو بيولوجيكس ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم).

وسينضمان إلى اللقاح الذي تنتجه سينوفاك بيوتيك، الذي نال الموافقة هذا الشهر، ولقاح آخر من إنتاج وحدة بكين التابعة لسينوفارم والذي حصل على الموافقة العام الماضي.

ولم توافق الصين حتى الآن على أي لقاحات لكوفيد-19 من إنتاج شركات أدوية غربية.

ويمكن تخزين اللقاحات الصينية الأربعة في درجات تجميد عادية مما قد يجعلها خيارا مناسبا للدول النامية التي قد تجد صعوبة في توزيع لقاحي فايزر ومودرنا اللذين يتطلبان برودة أكبر عند التخزين طويل الأجل.

 


كورونا

الادارة الوطنية للمنتجات الطبية

كورونا

سينوفارم

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