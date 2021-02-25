الصحة: 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة الأسبوع المقبل

وأوضح عبد الفتاح خلال مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دى أم سى"، أن متابعة وزارة الصحة لمصابى كورونا من المنزل عبر التليفون يأتى استكمالا لجهود الوزارة فى مكافحة كورونا، لافتا إلى أن طاقم متخصص مستعد لاستقبال اتصالات المواطنين فى أى وقت.

وكشف رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة ستستقبل الأسبوع المقبل 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم اليوم تطعيم 666 من أعضاء الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة بلقاح فيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي ما تم تطعيمهم بالمحافظة 1724 من الكوادر الطبية، حيث تم تطعيم 558 بمستشفيات العزل بالمحافظة، و500 بمستشفيات الجامعة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن ذلك جاء بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالمستشفيات قبل التطعيم، مشيرًا إلي أنه تم تطعيم 436 فرد حتي الآن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم.