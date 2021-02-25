اليوم السابع
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الصحة تكشف مخاطر تعرض الحوامل والأطفال والرضع لدخان السجائر والشيشة.. فيديو

الخميس، 25 فبراير 2021 03:36 م
الصحة تكشف مخاطر تعرض الحوامل والأطفال والرضع لدخان السجائر والشيشة.. فيديو أضرار التدخين
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، المخاطر التى يتعرض لها الحوامل والأطفال والرُضّع لدخان السجائر والشيشة وطالبت بضرورة الإقلاع الفورى عن التدخين.
 
وقالت وزارة الصحة، إن كل 6 ثوان يموت شخص تقريبا في مكان ما في العالم بسبب التدخين، وطالبت بالإقلاع عن التدخين فورا.

 
وأضاف أن التدخين يضر رئتيك، ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا، وطالبت بالتوقف عنه سريعا.
 
وطالبت الوزارة بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.  
 
وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كل من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
 
وأضافت أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.
   
 

التدخين

الشيشة

أضرار التدخين

اضرار الشيشة

التدخين السلبي

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