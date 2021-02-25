اليوم السابع
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الصحة العالمية: 10% من مصابى كورونا يعانون اعتلال صحى مستمر بعد الإصابة

الخميس، 25 فبراير 2021 02:46 م
الصحة العالمية: 10% من مصابى كورونا يعانون اعتلال صحى مستمر بعد الإصابة كورونا
كتب سمير حسنى

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كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن 10% من مصابي فيروس كورونا يعانون من اعتلال صحي مستمر بعد الإصابة.

وفى وقت سابق، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن برنامج مبادرة كوفاكس COVAX ، الذي يهدف لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم ما زال يواجه تحديات كبيرة للوفاء بوعود.

وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ما زلنا نواجه تحديات كبيرة لتحقيق وعد COVAX، وهناك فجوة تمويلية لا تقل عن 22.9 مليار دولار".

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن هناك دول لا تحترم عقود COVAX وتتنافس معهم، فضلا عن أن الحاجة ملحة إلى توسيع نطاق التصنيع لزيادة حجم اللقاحات.

وشدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على أن أفضل طريقة لحماية الناس في أي مكان هي قمع فيروس COVID19 في كل مكان في نفس الوقت، قائلا: "في عالمنا المترابط ، كلما طالت مدة انتشار الوباء في أي مكان ، كلما تعطلت التجارة العالمية والسفر ، وكلما طال وقت التعافي".


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

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