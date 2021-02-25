الصحة الإماراتية: تسجيل 3025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 3025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة 381 ألفا و662 إصابة .
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الخميس/ - أن 4678 حالة تماثلت للشفاء ، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 375 ألفا و59 حالة، بالإضافة لتسجيل 18 حالة وفاة ، ليصل عدد الوفيات بالإمارات إلى 1182 حالة.
وأضاف البيان أن الوزارة أجرت 195 ألفا و 866 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
الصحة الإماراتية: تسجيل 3025 إصابة جديدة بفيروس كوروناالخميس، 25 فبراير 2021 12:34 م
فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 3025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة 381 ألفا و662 إصابة .
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