الشيخ محمد بن زايد: نحمد الله على سلامة أخي العزيز الأمير محمد بن سلمان

كتب محمد سعودي

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد خضوعه لعملية جراحية في الآونة الأخيرة.

وكتب الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر :"نحمد الله تعالى على سلامة أخي العزيز الأمير محمد بن سلمان بعد إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح .. ونسأله عز وجل أن يديم عليه تمام الصحة والعافية".



الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودى خضوع ولي العهد السعودى محمد بن سلمان لعملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح، بحسب وكالة الأنباء السعودية.