اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 12:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بعد عملية جراحية ناجحة

الشيخ محمد بن زايد: نحمد الله على سلامة أخي العزيز الأمير محمد بن سلمان

الخميس، 25 فبراير 2021 10:58 م
الشيخ محمد بن زايد: نحمد الله على سلامة أخي العزيز الأمير محمد بن سلمان الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد خضوعه لعملية جراحية في الآونة الأخيرة.

وكتب الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر :"نحمد الله تعالى على سلامة أخي العزيز الأمير محمد بن سلمان بعد إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح .. ونسأله عز وجل أن يديم عليه تمام الصحة والعافية".

الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر
الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر

 

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودى خضوع ولي العهد السعودى محمد بن سلمان لعملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح، بحسب وكالة الأنباء السعودية.


ولي عهد السعودية

ولي العهد السعودي

محمد بن زايد

محمد بن سلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة