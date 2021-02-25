وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن شخص واحد أصيب بحروق وتم إسعافه، مضيفة أن قوات الإطفاء والطائرات التابعة للجيش تعمل على إخماد الحرائق.

وأوضحت السلطات أن الحريقين ليسا مرتبطين إلا أن المنطقة لم تشهد أي هطول للأمطار مؤخرا ما تسبب في اتساع رقعة الحريق، وكانت السلطات طالبت 207 أسرة بإخلاء منازلهم فيما جهزت ثلاثة مراكز إيواء بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.



