السجن المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة ترويج المواد المخدرة فى الدرب الأحمر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته المواد المخدرة للاتجار بها، كما قضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل لقيادة دراجة آلية عكس الاتجاه في الطريق العام بالدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "محمد .م" 25 عاما، عامل، بالاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ونسبت النيابة للمتهم قيادة مركبة «دراجة آلية» عكس الاتجاه في الطريق العام داخل الدرب الأحمر.

وأضافت تحريات ضابط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بأنه حال مروره بدائرة القسم استوقف المتهم حال سيرهما بدراجة نارية عكس اتجاه السير، وبسؤال قائدها عن تراخيص القيادة والتسيير أجابه سلبا فضبطه وبتفتيشه وقائيا تمهيدا لاصطحابها لديوان القسم ضبط بحوزته خمسة أكياس شفافة بداخلهم نبات يشتبه في كونه مادة مخدرة.