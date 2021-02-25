السجن المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، بالسجن المشدد 6 سنوات والمصادرة والمصاريف، حيث صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وسكرتارية حسن عبد المجيد، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 12891 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة ههيا ليوم 1 نوفمبر، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث ههيا، برئاسة الرائد إسلام نجيدة، رئيس المباحث، بإشراف العميد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز، من ضبط "محمد إ م ر" و" محمد ال ع م" عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 73 تذكرة من مخدر الهيروين، وسلاح نارى فرد خرطوش، ودراجة بخارية توك توك.

تم إحالة المتهمين إلى نيابة ههيا، التى قررت برئاسة مصطفى إسماعيل، رئيس النيابة، تقديمهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.