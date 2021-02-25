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السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى الدرب الأحمر

الخميس، 25 فبراير 2021 01:58 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى الدرب الأحمر محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بمنطقة الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "أحمد ع"، عامل بالاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
وأضافت تحريات مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر على 33 كيسا بها نبات عشبي ثبت أنه مخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

 


ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

ترويج المواد المخدرة

قسم شرطة الدرب الأحمر

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