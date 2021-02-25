السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لحيازته سلاح ناري، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وعلاء سمير، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 1773 لسنة 2020جنايات صان الحجر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتمكن النقيب محمود العوضى، معاون مباحث صان الحجر، من ضبط "مسعد ع ح" 20 سنة، عامل مقيم دائرة المنزلة، وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إحالة المتهم من قبل المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.