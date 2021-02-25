السجن المشدد 3 سنوات لصياد بالشرقية بتهمة حيازة مخدرات وسلاح

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة صياد بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته مخدرات بقصد الاتجار وسلاح ناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وعلاء سمير، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 5242 لسنة 2020 جنايات صان الحجر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتمكن الرائد أحمد لاشين، رئيس مباحث صان الحجر، من ضبط "إبراهيم ص ص" 25 سنة صياد، مقيم دائرة المركز، وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تم إحالة المتهم من قبل المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.