اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لصياد بالشرقية بتهمة حيازة مخدرات وسلاح

الخميس، 25 فبراير 2021 10:39 ص
السجن المشدد 3 سنوات لصياد بالشرقية بتهمة حيازة مخدرات وسلاح حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة صياد بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته مخدرات بقصد الاتجار وسلاح ناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وعلاء سمير، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 5242  لسنة 2020 جنايات صان الحجر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتمكن الرائد أحمد لاشين، رئيس مباحث صان الحجر، من ضبط "إبراهيم ص ص" 25 سنة صياد، مقيم دائرة المركز، وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تم إحالة المتهم من قبل المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


محكمة جنايات الزقازيق

مدير أمن الشرقية

الشرقية

تجارة المخدرات

عقوبة حيازة سلاح

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة