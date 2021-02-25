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الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية

الخميس، 25 فبراير 2021 05:40 م
الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلاً عن القيمة المضافة صحياً واجتماعياً لمنظومة الرياضة في مصر بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جموع الشعب المصري.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

السيسي

الرياضة

الشباب والرياضة

البطولات العالمية

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