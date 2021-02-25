الرئيس الأوكرانى يكشف عن خطط بلاده للانضمام إلى الناتو

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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس، إن الهدف الأساسي لأوكرانيا هو الحصول على خطة عمل لعضوية الناتو، معربا عن شكره للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، والذي أكد أن أبواب الحلف مفتوحة أمام كييف.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "نشكركم على دعمنا شخصيًا وأعضاء الحلف في سعينا للحصول على عضوية الناتو. هدفنا المباشر هو خطة عمل عضوية الناتو. نحن جادون بشأن الإصلاحات، لأنها أولاً وقبل كل شيء تعزز قطاع الدفاع لدينا".

ووفقا للرئيس الأوكراني، فإن كييف جادة بشأن الإصلاحات، لأنها تتعلق في المقام الأول بتعزيز قطاع الدفاع.

في وقت سابق، دعت السلطات الأوكرانية حلف شمال الأطلسي استخدام الأجواء فوق شبه جزيرة القرم في عمليات الناتو الجوية.