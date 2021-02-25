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الدفاع الروسية: جبهة النصرة تستهدف ممر سراقب فى محافظة إدلب شمال غرب سوريا

الخميس، 25 فبراير 2021 12:49 ص
الدفاع الروسية: جبهة النصرة تستهدف ممر سراقب فى محافظة إدلب شمال غرب سوريا سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن التشكيلات المسلحة لتنظيم "جبهة النصرة" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي استهدفت الأربعاء ممر سراقب في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن ممر سراقب تعرض يوم 24 فبراير لقصف بقذائف شنه مسلحو تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، كما تم استهدافه بضربة نفذتها طائرة مسيرة يدوية الصنع.

 

وأضاف اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، أن القيادة العسكرية الروسية قررت إجلاء كوادر إدارة الممر، دون أن يوضح ما إذا أسفر الهجوم عن سقوط إصابات.

 

 


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