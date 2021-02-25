وأضافت الشركة أنه بإمكان المسافرین اختیار موعد وبموافقة السلطات الصحیة لإجراء فحص صحي لكوفید-19 أو توفیر شھادة تطعیم لقاح كوفید-19 على ھواتفھم المحمولة، مما یجعل متطلبات سفرھم أسھل .