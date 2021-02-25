كوالالمبور (أ ش أ)

تعتزم الخطوط الجوية الماليزية تقدیم بطاقة السفر الصحیة الرقمیة لمسافريها، في إطار تمكین السفر الآمن خلال فترة ما بعد كوفید-19، وقالت الشركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - إن ھذه البطاقة الرقمیة ستمھد طریقا أمام ركاب الخطوط الجویة المالیزیة للاستفادة من نظام "دون لمس یدوي" طوال رحلاتھم .