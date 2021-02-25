تعتزم الخطوط الجوية الماليزية تقدیم بطاقة السفر الصحیة الرقمیة لمسافريها، في إطار تمكین السفر الآمن خلال فترة ما بعد كوفید-19، وقالت الشركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - إن ھذه البطاقة الرقمیة ستمھد طریقا أمام ركاب الخطوط الجویة المالیزیة للاستفادة من نظام "دون لمس یدوي" طوال رحلاتھم .
وأضافت الشركة أنه بإمكان المسافرین اختیار موعد وبموافقة السلطات الصحیة لإجراء فحص صحي لكوفید-19 أو توفیر شھادة تطعیم لقاح كوفید-19 على ھواتفھم المحمولة، مما یجعل متطلبات سفرھم أسھل .
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