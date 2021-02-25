الخارجية الكورية الجنوبية: واشنطن وافقت على تحويل بعض الأصول الإيرانية إلى سويسرا

كتب أحمد عرفة

قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنه يمكن اعتبار أن الولايات المتحدة قد وافقت على تحويل بعض الأصول الإيرانية المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية إلى سويسرا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه يجب مناقشة كيفية تحويل الأموال مع الولايات المتحدة.

يأتي هذا بعدما ناقشت الحكومة الكورية الجنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية قضية تحويل بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب مصرفي إيراني في سويسرا لاستخدامها في اتفاقية التجارة الإنسانية السويسرية (SHTA).