الخارجية الأمريكية: نتابع الأحداث فى أرمينيا ونحث كل الأطراف على الابتعاد عن التصعيد

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "نتابع الأحداث في أرمينيا عن كثب ونحث كل الأطراف على الابتعاد عن التصعيد"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأثيرت ردود فعل دولية واسعة على الأحداث التي تشهدها أرمينيا، وسط دعوات دولية بضرورة التزام الهدوء خاصة في ظل الأزمة الناشبة بين رئيس وزراء أرمينيا والجيش الأرمينى، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أنه على الأطراف في أرمينيا التزام الهدوء وتجنب أي خطاب أو أفعال قد تؤدي لمزيد من التصعيد.

كما علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على الوضع فى أرمينيا على خلفية مطالبة القوات المسلحة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالاستقالة، بأنه شأن داخلى.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الوضع في أرمينيا عبر الهاتف مع نظيره الأرميني آرا أيفازيان، لافتا إلى أن موسكو تتوقع حل الوضع بطريقة سلمية، وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أنه من الجانب الروسي نؤكد أننا نعتبر الوضع شأنا داخليا لأرمينيا، ونتطلع إلى تسويته بطريقة سلمية.