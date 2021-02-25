الحكومة تُكذب شائعة بيع مقراتها القديمة لتمويل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء، عن تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.
الحكومة تُكذب شائعة بيع مقراتها القديمة لتمويل الحى الحكومى بالعاصمة الإداريةالخميس، 25 فبراير 2021 11:16 ص
العاصمة الإدارية الجديدة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
نشرة "تليفزيون اليوم السابع": التعليم تنشر النماذج الاسترشادية للامتحانات.. بناء 60 دورا بالبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية.. خبر سار من منظمة الصحة العالمية عن كورونا.. وأمطار وتطورات فى حالة الطقس.. فيديوالأربعاء، 24 فبراير 2021 01:53 م
8 عواصم لمصر فى متحف العاصمة الادارية .. من الفرعونية حتى الخديويةالإثنين، 22 فبراير 2021 01:00 ص
تطوير برمجيات وتطبيقات لستهيل العمل.. استعدادات الرى للانتقال للعاصمة الإداريةالأحد، 21 فبراير 2021 03:37 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة