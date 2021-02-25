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الحكومة تُكذب شائعة بيع مقراتها القديمة لتمويل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

الخميس، 25 فبراير 2021 11:16 ص
الحكومة تُكذب شائعة بيع مقراتها القديمة لتمويل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة، ما تردد من أنباء، عن تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.
 
 
 

العاصمة الادارية

الحكومة

مصطفى مدبولى

مقرات الحكومة القديمة

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