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الحكومة تنفى شائعات تغيير مجموع درجات الثانوية للعام الدراسى الحالى

الخميس، 25 فبراير 2021 12:54 م
الحكومة تنفى شائعات تغيير مجموع درجات الثانوية للعام الدراسى الحالى امتحانات الثانويه - ارشيفية
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة، ما ترددت من أنباء عن تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية.
 
 
 

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