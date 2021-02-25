الحكومة تنفى شائعات تغيير مجموع درجات الثانوية للعام الدراسى الحالى

نفت الحكومة، ما ترددت من أنباء عن تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية.
الحكومة تنفى شائعات تغيير مجموع درجات الثانوية للعام الدراسى الحالىالخميس، 25 فبراير 2021 12:54 م
امتحانات الثانويه - ارشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة: إطلاق 45 خدمة على منصة مصر الرقمية و1.3 مليون مستخدم حتى الآنالخميس، 25 فبراير 2021 12:49 م
الحكومة: تمويل الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة من حصيلة بيع أراضى للمستثمرينالخميس، 25 فبراير 2021 11:35 ص
الحكومة تُكذب شائعة بيع مقراتها القديمة لتمويل الحى الحكومى بالعاصمة الإداريةالخميس، 25 فبراير 2021 11:16 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة