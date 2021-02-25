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الحكومة: تمويل الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة من حصيلة بيع أراضى للمستثمرين

الخميس، 25 فبراير 2021 11:35 ص
الحكومة: تمويل الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة من حصيلة بيع أراضى للمستثمرين العاصمة الادارية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء، بشأن تمويل إنشاء الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة، تواصل المركز  مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.
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وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا صحة لتمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة، مُوضحةً أنه تم تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقدر تكلفته بنحو 50 مليار جنيه، من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأراضي المقام عليها المشروع.
 
وفي سياق متصل، يقع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 880 فداناً، ويشمل (10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة - مبنى رئاسة مجلس الوزراء - مبنى مجلس النواب - محور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2). 
 
 

العاصمة الادارية

الحكومة

مصطفى مدبولى

مقرات الحكومة القديمة

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