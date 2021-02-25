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الحكومة تؤكد ثبات النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة 410 درجات

الخميس، 25 فبراير 2021 01:15 م
الحكومة تؤكد ثبات النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة 410 درجات انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت أنه لا صحة لتغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى، نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية، مُوضحةً أن النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة، كما هي 410 درجة كالسنوات الماضية، دون أى تغيير، مُشددةً على أن دخول الطالب أكثر من فرصة امتحانية خلال نفس العام لا علاقة له نهائياً بمجموع الدرجات، حيث يختار الطالب أفضل الدرجات فى الفرص الامتحانية، على أن يتم توزيع الدرجات على عدد الأسئلة بالامتحان، بحيث تتناسب في كل مادة مع جزئيات الاختبار.
 
وفى سياق متصل، ستقيس أسئلة الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، وسيتم إجراء اختبار تجريبي للطلاب بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، كما يتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه.
 

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