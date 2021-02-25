الجزائر تتلقى دفعة لقاح كورونا ضمن مبادرة كوفاكس المدعومة من بريطانيا

إيمان حنا

أفادت الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الخميس، أن تحالف "جافي" للقاحات بدء بتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا على بعض البلدان العربية منها الجزائر.وفق "الخبر" الجزائرية.

وكتبت روزي دياز، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "خبر جميل..أعلن تحالف غافي للقاحات عن البدء بتوزيع لقاحات كورونا عبر مبادرة كوفاكس التي تدعمها بريطانيا إلى بعض البلدان في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأوردت الدبلوماسية البريطانية بعض الدول منها العربية، التي سيتم توزيع اللقاحات فيها وتشمل: "الجزائر واليمن وسوريا والمغرب والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وتونس ومصر".

ويقول موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن مبادرة "كوفاكس" تهدف إلى إتاحة لقاحات كورونا على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنها نتاج تعاون عالمي بقيادة مشتركة من التحالف الدولي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة ومنظمة الصحة العالمية.