التضامن: برامج لتنمية الطفولة المبكرة وذوى الإعاقة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعىُ، أنه سيتم تكثيف العمل فى تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث يتم تنفيذ برامج للعمل علي تنمية الأسرة المصرية بداية من الطفولة المبكرة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمرأة والتوعية بقضايا المجتمع، كما سيكون هناك اهتمام بالحضانات التى يلتحق بها مليون طفل، والمستهدف 8 ملايين طفل من إجمالى 12 مليون طفل، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم فى الريف، والأطفال المتسربين من التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الجمعيات الأهلية بالاهتمام بالتعليم المجتمعي، حيث تم تدعيم 34 ألف طالب في التعليم المجتمعي، مبدية في الوقت ذاته تقديرها للمرأة الريفية وآثارها الايجابية علي أفراد المجتمع، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها أكثر من برنامج ستعمل عليه منها برنامج وعي برسائله وبرنامج مودة و2 كفاية وغيرها من البرامج التي تعمل من خلالها، كما ستوجه الوزارة 20 ألف رائدة ريفية لتنفيذ برامج الوزارة في المجتمعات المحلية.

وأضافت أن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري يشهد مشاركة أكثر من 10 وزارات، مشددة علي أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر اتساعًا وشمولًا للقري، حيث تم وضع رؤية وطنية بمنظور متكامل لتطوير القري بما يشمل خدمات الغاز والصرف الصحي والمدارس والوحدات الصحية والتمكين الاقتصادي،حيث هناك اهتمام بتنمية الأسرة المصرية والطفولة المبكرة.