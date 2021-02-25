اليوم السابع
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التضامن: الإسعاف الاجتماعى آلية موازية لـ"الطبى" وننسق مع كل المؤسسات لتنفيذه

الخميس، 25 فبراير 2021 09:03 م
التضامن: الإسعاف الاجتماعى آلية موازية لـ"الطبى" وننسق مع كل المؤسسات لتنفيذه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب-أحمد صلاح العزب

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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها سعيدة سعادة بالغة بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الموافقة على مبادرة "الإسعاف الاجتماعى"، مشيرة إلى أنه جرى البحث لعمل آلية لمتابعة ومساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى تقديم المساعدات، مضيفة أن الإسعاف الاجتماعى آلية موازىة للإسعاف الطبي، مؤكدة أن هناك شركاء مع الوزارة من الحكومة والمجتمع المدنى تعمل على مساعدة الوزارة للتدخل في مساعدة الحالات المركبة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة، أن آلية الإسعاف الاجتماعى مهمتها وهدفها تقديم الدعم اللازم للحالات ذات الطبيعة الخاصة، والتي تحتاج إلى تدخل فورى لحمايتها، مشيرة إلى أن تلك المبادرة دعوة للمساعدة والمشاركة في العمل العام، وهناك تنسيقا كبيرا مع جميع المؤسسات لتنفيذ آلية الإسعاف الاجتماعى، مناشدة الشباب بالاستثمار في طاقتهم بالتطوع في المبادرات الاجتماعية.

وواصلت نيفين القباج، أنه يجب تطوير الأفكار، مشيرة إلى أن تنظيم الأسرة من أهم الرسائل التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعى، وهناك اهتماما بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات لنشر الرسائل المجتمعية السليمة لكافة أفراد الأسرة.

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