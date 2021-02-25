التخطيط: 2.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة فى قطاع الاسكان بمحافظة المنوفيه

كتبت أسماء أمين

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن إجمالى حجم الاستثمارات الحكومية لمحافظة المنوفبة للقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات تبلع 2.8 مليار جنيه بنسبة 48,3%.

وأوضحت التخطيط فى تقريرها أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة، لتنفيذ 506 من المشروعات التنموية بالمحافظة.