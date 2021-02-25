"التخطيط" تطلق أول منصة تفاعلية لريادة الأعمال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمصر

كتبت أسماء أمين

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع فيس بوك ومؤسسة رايز أب أول "SMB Business BOT" منصة تفاعلية لريادة الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنصة تمثل أحد آليات نشر ثقافة ريادة الاعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة الشباب ودعم أفكارهم بتقديم المساعدة اللازمة لهم حول مشروعاتهم وذلك في إطار حرص الدولة المصرية ووزارة التخطيط في دعم فكر ريادة الأعمال واحتضان الشباب ودعمهم في إخراج أفكارهم وتوجيههم نحو خلق فرص عمل بأنفسهم.

وأشارت هالة السعيد إلي سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستمر في توفير الآليات الداعمة لفكر ريادة الأعمال، لافته إلي حرص الوزارة علي إنشاء حاضنات الأعمال من خلال مشروع رواد 2030 والذي أطلقته الوزارة لنشر ثقافة العمل الحر وتدعيم فكر الشباب واستخراج الأفكار الإبداعية منهم ودعم إيمانهم بقدرتهم علي استحداث أفكار ومشروعات من شأنها المساهمة في عملية تنمية الدولة اقتصاديًا بل وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

وأكدت السعيد أن إطلاق هذه المنصة هي خطوة مهمة تدعم فكر التحول الرقمي وتفعيل آليات التكنولوجيا الحديثة، موضحة أن الدولة لا تختذل أي جهد أو خطوة نحو تدعيم التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية للتقدم بمستوي الخدمات والمشروعات والمنافسة ضمن المؤشرات التنافسية العالمية.

وأضافت السعيد أن المنصة يتم من خلالها تمكين مجتمع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على أكثر النصائح والتوصيات لاتخاذ القرارات المفيدة لشركاتهم، بهدف إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط من خلال توفير معلومات موثوقة.

ومن جانبه قال رامز شهادي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فيسبوك: "إن المشروعات الصغيرة تمر حالياً بمرحلة البقاء على قيد الحياة. المشروعات الصغيرة التي تعمل بشكل رقمي هي مشروعات مرنة، ونحن ملتزمون بتوفير الأدوات والموارد التي تمكِّن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز المجتمعات المحلية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، كجزء من مبادرتنا المحلية.

ويسعدنا أن نتشارك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة رايز-اب لتقديم برنامج توصيات وتوجيهات مفصلة لمساعدة الشركات التي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا على العودة إلى أقدامها."

كما أعلنت شركة فيس بوك أنهم عازمون على العمل مع الوزارة ورايز أب لتحديد احتياجات مجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكييف المنصة وفقاً لذاك. يهدف المشروع إلى توفير المعلومات والموارد التي تدعم الشركات الناشئة على جبهات مختلفة مثل توجيه الدعم المالي مع جمع المساعدات أو المخططات لدعم الأعمال التجارية لتحمل أعباء وباء كورونا والتوجهات لبناء القدرات .

وقال عبد الحميد شرارة، مؤسس رايز أب: "سيوفر برنامج Business Bot مصدراً للتوجيه والدعم الذي تحتاج إليه مختلف الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيعمل البوت كمصدر موثوق للمعلومات والإرشادات لمساعدة الشركات الناشئة في كل مرحلة، وربطها بالموارد الأنسب التي تحتاجها للتقدم والنمو."

ومن المقرر أن تعمل رايز أب على إدارة المبادرة بخبرتها ومعرفتها الكبيرة بمنظومة ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تلتزم رايز أب بتزويد البوت بالمحتوى التعليمي للشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين، مسترشدين بركائزها السبع الرئيسة.

الجدير بالذكر أن الدور الحيوي لوزارة التخطيط سيركز على تزويد المنصة بمختلف المبادرات المتاحة مثل التمويل والتعليم المتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، حيث سيتم توفير تلك الفرص المختلفة من قبل كل من القطاعين العام والخاص، ويتسق هذا المشروع مع استراتيجية الحكومة المصرية لدعم الشركات ذات الأحجام المختلفة ومبادرات الشباب.

وفي ضوء تأثير جائحة كورونا على الأعمال وتوجه مصر نحو دعم الشباب، فستعمل المنصة كمصدر كبير للدعم والمساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم بقائها وازدهارها في أنحاء المنطقة، ويمكن الوصول إلي البوت من خلال الضغط علي الرابط التالي https://m.me/MPEDEGYPT