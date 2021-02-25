اليوم السابع
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التحريات: أزمة قلبية وراء وفاة مسن خلال مشاجرة مع ابن شقيقته بالعجوزة

الخميس، 25 فبراير 2021 05:53 م
التحريات: أزمة قلبية وراء وفاة مسن خلال مشاجرة مع ابن شقيقته بالعجوزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة مسن خلال مشاجرة مع ابن شقيقته بالعجوزة، وأنه فارق الحياة بسبب إصابته بأزمة قلبية، وتم التحفظ على ابن شقيقته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد وفاة مسن، واتهام أفراد أسرته لابن شقيقته بالتسبب في وفاته، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين المسن وابن شقيقته، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، وأنه أصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته. تم التحفظ على ابن شقيقته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وفاة مسن

مشاجرة بالعجوزة

خلافات الميراث

أمن الجيزة

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