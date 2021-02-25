البيت الأبيض: نواصل العمل مع السعودية فى عدة مجالات نظرا لتهديدات المنطقة

كتب أحمد عرفة

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل العمل مع السعودية في عدد من المجالات، نظرا إلى التهديدات التي تواجهها في المنطقة، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود قريبا جدا، وأن هناك مجموعة إجراءات على الطاولة تتعلق بالمملكة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقة تاريخية مع السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتحدث مع العاهل السعودى قريبا.