"البرلمان الدولى": تجربة مصر ناجحة فى التوازن بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان

كتب سمير حسنى

أشاد رونالد لوبوتك، رئيس المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، بالتجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب في سيناء، واصفا إياها بالـ"الناجحة للغاية"، داعيا دول العالم بالاستفادة من تلك التجربة للحفاظ على التوازن بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان".

ودعا رئيس المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، فى تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إلى دراسة المحتوى الفكرى والثقافي للشعوب لمواجهة الإرهاب وكيفية العمل على التصدي للظاهرة، منوها بأن المنظمة تعمل أيضا على مساعدة الدول فى الحصول على المصل الوقائى والعمل على تنمية الفكر والثقافة المجتمعية للشعوب.

وأكد رونالد لوبوتك أن قضية الإرهاب ليست سهلة ، ولكن لا بد من العمل على مواجهتها من خلال التعليم وتثقيف الشباب، والعمل على السيطرة على البؤر والخلايا الإرهابية لعدم انتقالها من مكان لآخر.