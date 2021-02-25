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الادعاء العام لمانهاتن يحصل على إقرارات ترامب الضريبية

الخميس، 25 فبراير 2021 05:46 م
الادعاء العام لمانهاتن يحصل على إقرارات ترامب الضريبية ترامب
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ممثل الادعاء بمانهاتن في ولاية نيويورك يحصل رسميا على إقرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضريبية في إطار التحقيقات بشأن اتهامات بالتهرب الضريبي.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موعد مع المزيد من المعارك حتى بعد مغادرته البيت الأبيض وخسارته مارثون الانتخابات الأمريكية 2020، فبعد نجاته من محاكمة العزل أمام مجلس الشيوخ، اصطدم بقرار المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين الماضي والذي يقضي بكشف السرية عن السجلات الضريبية الخاصة به، ولكن ما الذى تعنيه تلك الخطوة؟ وما هى القصة الكاملة لتلك المعركة القضائية؟

 

علي مدار عام ونصف العام،  سعى المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك، سايروس فانس، للوصول إلى سجلات ضرائب الرئيس السابق دونالد ترامب، وبفضل قرار المحكمة العليا، الاثنين، سيحصل عليها قريبا.

 

 

 


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