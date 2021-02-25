كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير محرر يزن حمزة الكردي من مخيم عايدة شمال بيت لحم عقب دهم منزل والده وتفتيش المخيم.

واعتقلت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين عقب اقتحامها بلدة العيسوية، ومخيم قلنديا بالقدس المحتلة ،شابين من مخيم العروب، شمال الخليل، وشابا من مدينة طولكرم .. بالإضافة إلى شابا وفتيين في عمر (16عاما)، من الخليل.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا من الضفة.