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الاتحاد الأوروبي: على الأطراف فى أرمينيا التزام الهدوء

الخميس، 25 فبراير 2021 06:43 م
الاتحاد الأوروبي: على الأطراف فى أرمينيا التزام الهدوء ارمينيا
كتب أحمد عرفة

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أكد الاتحاد الأوروبي، أن على الأطراف في أرمينيا التزام الهدوء وتجنب أي خطاب أو أفعال قد تؤدي لمزيد من التصعيد، وفقا لمصادر إعلامية.

وكان الجيش أصدر بيانا في وقت سابق اليوم يدعو فيه باشينيان وحكومته للاستقالة مما دفع رئيس الوزراء للتحذير من محاولة انقلاب ضده.

وقال، إن البعض يحاول الزج بالجيش في عمل غير دستوري والشعب لن يسمح بانقلاب عسكري.

وأكد رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، أن القوات المسلحة الأرمينية تخضع للشعب ولرئيس الوزراء، وقال باشينيان -أثناء مشاركته في مسيرة بشوارع يريفان مع أنصاره "إن الجيش يخضع للشعب ولرئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد يمكن السيطرة عليه، ومستبعدا احتمال وقوع اشتباكات أهلية في البلاد.


الاتحاد الاوروبى

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