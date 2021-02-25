الإمارات تهنئ خادم الحرمين بنجاح عملية جراحية أجراها ولى العهد السعودى

كتب محمد جمال - محمد سعودى

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح العملية الجراحية التى أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحسب " وام".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة الى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.