الأيادى الذهبية.. "سيد" من قصار القامة محترف فى صناعة التحف منذ 20 عاما.. فيديو

وقال سيد سليم، إنه يعمل فى تلك المهنة منذ طفولته وكان يتردد على مصانع الألباستر للعمل فيها بأجر يومى بسيط منذ كان يبلغ من العمر 9 سنوات، حيث قرر الخروج من منزله للعمل وكسب الرزق الحلال، ولا يزال يعمل بتلك المهنة حتى الآن لحبه لصناعة التحف الفرعونية والإعداد لخطواتها قبل عرضها أمام الأفواج السياحية التى تزور الأقصر يومياً طوال العام.

ويضيف سيد سليم، أنه لديه 5 أشقاء وهو الوحيد فيهم من "قصار القامة"، حيث أن والده منذ طفولته قام بالسفر به لعدة محافظات وأجرى له عدة عمليات فى قدميه، حيث أنه بعمر الـ12 سنة أجرى عملية فى مستشفى الأقصر الدولى فى قدميه، حيث كان "قدم متقوسة" بشكل شديد كانت تؤلمه وتعيقه عن السير بصورة طبيعية، كما أجرى عملية أخرى فى أسيوط على قدميه ويتلقى العلاج بصورة دائمة، ولذلك يعمل فى مصانع الألباستر منذ طفولته ليساعد والده فى مصروفات العلاج وتوفير بعض الأموال لأسرته البسيطة.

وأوضح الشاب سيد محمد سليم من قصار القامة، أنه بحكم قصر قامته منذ طفولته تعرض لبعض المضايقات فى الطفولة ولكنه كان يتعامل معها بصورة طبيعية، ولكن مع كبر سنة شيئاً فشيئاً كان يغضب ممن يعايرونه بقصر قامته وكان يحزن كثيراً، حتى تعايش مع الوضع وأصبح أفضل منهم ويعمل فى مصانع الألباستر وخدمة أصحابها أفضل من الباقيين، كما يحبه الأجانب ويستلقطون صور تذكارية معه فى زياراتهم للمصانع التى عمل بها بمنطقة جبل القرنة.